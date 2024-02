شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. تعليق الدراسة الحضورية الأحد بعد تحذير الأرصاد والان نبدء بالتفاصيل

طقس الباحة

علَّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة الحضورية لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في محافظات المندق وبني حسن وبلجرشي والقرى والعقيق ووسط الباحة ليوم غدٍ الأحد.وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي .

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة يفيد باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة إلى الساعة الرابعة فجر الغد.وشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، كما يصاحب الحالة المطرية تساقط البرد، والرياح الشديدة والصواعق الرعدية وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.