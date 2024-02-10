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الباحة.. تعليق الدراسة الحضورية الأحد بعد تحذير الأرصاد

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - علَّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة الحضورية لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في محافظات المندق وبني حسن وبلجرشي والقرى والعقيق ووسط الباحة ليوم غدٍ الأحد.
وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر . للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة يفيد باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة إلى الساعة الرابعة فجر الغد.
وشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، كما يصاحب الحالة المطرية تساقط البرد، والرياح الشديدة والصواعق الرعدية وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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