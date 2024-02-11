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تراند اليوم : حساب المواطن يزف خبراً ساراً بشأن الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين

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صحيفة الخليج 365: أعلن برنامج "حساب المواطن"، عن بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر فبراير؛ "شاملًا الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأفاد البرنامج عبر منصة "إكس"، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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