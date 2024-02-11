تراند اليوم : حساب المواطن يزف خبراً ساراً بشأن الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين

صحيفة الخليج 365: أعلن برنامج "حساب المواطن"، عن بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر فبراير؛ "شاملًا الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأفاد البرنامج عبر منصة "إكس"، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م.