السعودية | سحب رعدية تحمل أمطارًا متفاوتة الغزارة تؤثر على حفر الباطن وشرق منطقة الرياض والأجزاء الداخلية من الشرقية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سحب رعدية تحمل أمطارًا متفاوتة الغزارة تؤثر على حفر الباطن وشرق منطقة الرياض والأجزاء الداخلية من الشرقية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات ترصد آخر صور الأقمار الاصطناعية تواجد كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية في سماء القطاع الشرقي من المملكة؛ حيث تشهد العديد من الخليج 365 هطول أمطار متفاوتة الغزارة، تشمل عموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وحفر الباطن، والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.