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السعودية | وكيل إمارة منطقة الرياض يحضر حفل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، مساء أمس، حفل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة، علي رضا عنايتي، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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