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تبادل البيانات والربط الإلكتروني.. اتفاقية تعاون بين النيابة العامة وهيئة الزكاة

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اليوم- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين الجهتين.
وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق التعاون بين النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتبادل قوائم البيانات والمعلومات والعمليات المتعلقة باختصاصاتهما وفقاً لنظام النيابة العامة، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تبادل البيانات والمعلومات

تأتي الاتفاقية امتداداً لحرص الطرفين على بناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز حوكمة تبادل البيانات والمعلومات بأعلى درجات الالتزام وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية، لدعم تنظيم الأنشطة المتعلقة بالأعمال والمهام المناطة بهما.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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