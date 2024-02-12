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شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل البيانات والربط الإلكتروني.. اتفاقية تعاون بين النيابة العامة وهيئة الزكاة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين الجهتين.
وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق التعاون بين النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتبادل قوائم البيانات والمعلومات والعمليات المتعلقة باختصاصاتهما وفقاً لنظام النيابة العامة، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق التعاون بين النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتبادل قوائم البيانات والمعلومات والعمليات المتعلقة باختصاصاتهما وفقاً لنظام النيابة العامة، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.