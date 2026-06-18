شكرا لقرائتكم خبر «الطيران المدني» تنظم ورشة عمل حول «الأمن السيبراني لمنظومة التنقل الجوي المتقدم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للطيران المدني بمقرها الرئيسي بالرياض، ورشة عمل بعنوان «الأمن السيبراني لمنظومة التنقل الجوي المتقدم» (Cybersecurity in Advanced Air Mobility Ecosystem)، بمشاركة ممثلين من عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن السيبراني والطيران والاتصالات والتقنيات الحديثة.

وهدفت الورشة إلى تعزيز المناقشة وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية حول الجوانب السيبرانية المرتبطة بمنظومة التنقل الجوي المتقدم، وتسليط الضوء على أهمية حماية الأنظمة الرقمية وشبكات الاتصالات والبنية التقنية الداعمة للعمليات الجوية الحديثة من التهديدات السيبرانية المتزايدة، بما يسهم في تعزيز سلامة العمليات التشغيلية وموثوقيتها واستمراريتها.

وشهدت الورشة استعراض أبرز التحديات والاعتبارات السيبرانية المرتبطة بمنظومة التنقل الجوي المتقدم، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة، وخصصت جلسة تفاعلية ركزت على تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المشاركة، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، وبناء فهم مشترك للتحديات والاحتياجات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالأمن السيبراني في هذا القطاع الناشئ.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الهيئة في تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية، والإسهام في وضع خطة واضحة المعالم لدراسة الجوانب الفنية والتنظيمية للأمن السيبراني في منظومة التنقل الجوي المتقدم، بما يدعم التطور الآمن والمستدام لهذا القطاع في المملكة.

وتؤكد الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذه المبادرة، التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة في قطاع الطيران، ودعم تبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في بناء منظومة نقل جوي متقدم آمنة وموثوقة ومستدامة، تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.