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تراند اليوم : " الناس لها كرامة".. أول تعليق لوليد الفراج على بيان اتحاد كرة القدم بشأن التقارير الإعلامية التي تضمنت تجاوزات وروايات مغلوطة!

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صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على بيان اتحاد كرة القدم، عبر حسابه على "إكس"، قائلًا: أخيرًا.. الناس لها كرامة".

وتابع:"المسؤولية تقع على إدارة في حماية العاملين تحت إدارتها من الإسفاف والشتم والتلفيق".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر بيانًا جاء نصه:

" تؤكد الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم التزامها الكامل بالعمل على حفظ حقوق منسوبي إدارة المنتخب الوطني وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة ما جاء في التقارير الإعلامية من مغالطات للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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