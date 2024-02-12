تراند اليوم : " الناس لها كرامة".. أول تعليق لوليد الفراج على بيان اتحاد كرة القدم بشأن التقارير الإعلامية التي تضمنت تجاوزات وروايات مغلوطة!

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على بيان اتحاد كرة القدم، عبر حسابه على "إكس"، قائلًا: أخيرًا.. الناس لها كرامة".

وتابع:"المسؤولية تقع على إدارة الرياضة في حماية العاملين تحت إدارتها من الإسفاف والشتم والتلفيق".