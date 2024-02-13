السعودية | الشؤون الإسلامية تقيم الحفل الختامي لمسابقة حفظ القرآن الكريم وتفسيره في مالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، الحفل الختامي لمسابقة مالي الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره التي نظمتها بالتعاون مع إتحاد مراكز حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جمهورية مالي خلال الفترة من 7 ـ 11 رجب لعام 1445هـ ، بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة مثلوا جميع أقاليم جمهورية مالي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد، ووزير الشؤون الدينية والعبادة المالي محمد عمر كوني، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية البارزة.

واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وزير الشؤون الدينية والعبادة محمد عمر كوني كلمة أشاد فيها بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة في قيادتها الرشيدة، لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، مثمناً جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنظيم ودعم هذه المسابقة وغيرها من البرامج والأنشطة.

من جهته، قدم الملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين في دكار سلمان بن عبدالعزيز الفهيد خلال كلمته الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله – على بذلهما الغالي والنفيس لخدمة كتاب الله تعالى، ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته وتوجيهاته لإنجاح المسابقة، مبيناً أن هذه المسابقة أقيمت بين الأشبال والبراعم من أبناء جمهورية مالي الشقيقة.

الجدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى إبراز جهود المملكة ودورها الريادي في خدمة كتاب الله تعالى، وإعانة حفظته على إتقان وضبط القرآن الكريم، وتوطيد العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالي.

وفي ختام الحفل تم تسليم الهدايا والدروع التذكارية وتم تكريم الفائزين والفائزات.