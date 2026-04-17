تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 17-04-2026

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) بعض التراجعات الطفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 75,500$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.