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السعودية | جامعة أمّ القرى تشارك في اللقاء الأول لوكلاء الجامعات السعودية للدراسات العليا والبحث العلمي

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت جامعة أمِّ القرى في اللقاء الأول لوكلاء الجامعات السعودية للدراسات العليا والبحث العلمي والذي عقد في جامعة تبوك.

 

 

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه الجامعات في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، وتبادل الأفكار والخبرات والممارسات الجيدة بين الجامعات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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