السعودية | جامعة أمّ القرى تشارك في اللقاء الأول لوكلاء الجامعات السعودية للدراسات العليا والبحث العلمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت جامعة أمِّ القرى في اللقاء الأول لوكلاء الجامعات السعودية للدراسات العليا والبحث العلمي والذي عقد في جامعة تبوك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه الجامعات في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، وتبادل الأفكار والخبرات والممارسات الجيدة بين الجامعات.