شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: اعتماد تنظيم الهيئة السعودية للسياحة يعزز قدرتها على الترويج للمملكة إقليميًا ودوليًا والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية