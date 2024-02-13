شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: اعتماد تنظيم الهيئة السعودية للسياحة يعزز قدرتها على الترويج للمملكة إقليميًا ودوليًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء لتنظيم الهيئة السعودية للسياحة، وهو ما يؤكد الدعم المستمر من قبل القيادة الرشيدة لمنظومة السياحة السعودية، من أجل تحقيق مستهدفات القطاع المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.
وجاء ذلك ضمن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الثلاثاء، وتم خلاله اعتماد التنظيم الخاص بالهيئة السعودية للسياحة.
بالإضافة إلى تطوير المنتجات السياحية، وتمكين القطاع السياحي الخاص، والمشاركة في أهم المحافل والأحداث السياحية المحلية والدولية.
وجاء ذلك ضمن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الثلاثاء، وتم خلاله اعتماد التنظيم الخاص بالهيئة السعودية للسياحة.
اهتمام القيادة بالقطاع السياحيوأكد معاليه أن ما تشهده الهيئة السعودية للسياحة من تطور ملموس، هو نتاج اهتمام القيادة الرشيدة بتنظيم ودعم القطاع السياحي بشكل عام والهيئة بصفة خاصة، كما يعزز من قدرتها على تحقيق تطلعات ومستهدفات القطاع السياحي، إضافة إلى تمكينها للقيام بدورها المحوري في الترويج للمملكة كونها وجهة سياحية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى تطوير المنتجات السياحية، وتمكين القطاع السياحي الخاص، والمشاركة في أهم المحافل والأحداث السياحية المحلية والدولية.