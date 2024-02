شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 5 ملايين.. حصاد خدمات منصة "أبشر" في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر يناير الماضي أكثر من 5 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2.6 مليون عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 91,285 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و48,493 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و28,808 عمليات في خدمة بياناتي، و27,363 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و19,694 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و13,378 تعريفًا بفرد أسرة، و9,441 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 7,317 بطاقة هوية بدل تالف. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)في المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 691,804 إقامات، و326,347 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 74,016 جواز سفر إلكتروني، وتنفيذ 41,318 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و30,294 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و23,663 طلبًا في خدمة تقرير مقيم، و15,251 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و11,704 عمليات نقل خدمات، و4,742 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، 1,549 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل. This is a Twitter Status: ضرورة الإسراع بإسقاط This is a Twitter Status التالفة عبر This is a Twitter Status دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية التي تنتهي 1 مارس المقبلThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 117,813 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و101,337 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و87,841 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و72,099 تجديدًا لرخصة القيادة، و31,062 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و28,604 عمليات في خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة، و17,889 عملية مبايعة مركبات، و5,179 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5,094 عملية في خدمات السلاح الناري.أنجزت المنصة خلال شهر يناير الماضي 182,346 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 41,264 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و4,389 استفسارًا عامًا عن البصمة.وعبر منصة "أبشر أعمال"، تجاوزت العمليات المنفذة 2.5 مليون عملية، حيث تضمنت إصدار 776,292 تفويضًا داخليَا وخارجيًا، و353,535 عملية في إصدار وتجديد الإقامة، و214,086 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 112,273 عملية في تأشيرة الخروج والعودة، وإجراء 107,518 عملية تجيير البطاقة الجمركية، وتم إضافة 77,445 مستخدمًا فعليًا للمركبة، و47,392 عملية نقل خدمات، وإجراء 44,847 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 29,044 رخصة سير.وإصدار 24,404 شهادات خلو سوابق، و23,783 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و20,817 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و12,268 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و7,683 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و6,647 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، وإجراء 5,864 تحديثًا لمعلومات جواز سفر، و4,053 عملية تعديل مهنة، وإلغاء 2,585 تأشيرة خروج وعودة، وإجراء 2,476 استعلامًا عن معلومات المركبات، و1,975 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و1,974 عملية في الأسلحة الهوائية، و1,390 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.