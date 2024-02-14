انت الان تتابع تداول صور إجابات الطلاب.. اختراق للخصوصية ومخالفة للمحاذير والأنظمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2024, 8:45 مساءً

مع بداية فترة الامتحانات، تعاود الكثير من حسابات مواقع التواصل الاجتماعية نشر تسريبات لإجابات الطلاب عن أسئلة الامتحانات مما يجعل بعض الطلبة عرضة للسخرية وهو ما يؤثر على نفسياتهم ومستقبلهم الدراسي، ويعد هذا السلوك من المحظورات وفق الأنظمة. ومع بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني النهائية، تجددت التحذيرات من تصوير إجابات الطلاب ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشير مهتمون وتربويون إلى أن ذلك يعد مخالفًا للأنظمة والتعاميم ويعاقب عليه نظام الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى ما سيتعرض له مصور وناشر تلك الإجابات داخل المنشأة التعليمية من جزاء. وخلال الفترات الماضية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تسربًا كبيرًا لإجابات الطلاب من مختلف مناطق المملكة بداعي الفكاهة والضحك فيما يشير المهتمون إلى أن تبعات ذلك من ناحية نفسية للطلاب كبيرة وتحد من محاولاتهم على الإجابة عن الأسئلة، مطالبين بتضييق الخناق على مصوري الإجابات واتخاذ إجراءات أشد ردعًا.

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