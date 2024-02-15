شكرا لقرائتكم خبر عن لم تؤثر على المملكة.. هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 4.40 درجة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية اليوم الخميس (الساعة ٦:٥٢:٢٩) هزة أرضية وسط البحر الأحمر.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن الهزة بلغت 4.40 درجة على مقياس ريختر، وعمق 32 كيلو متر. محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية في This is a Twitter Status ترصد هزة أرضية وسط البحر الأحمر.. This is a Twitter Status— طارق اباالخيل (@SGS_spokesman)
وأكد "أبا الخيل" أن الحدود السعودية لم تتأثر بهذه الهزة الأرضية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن الهزة بلغت 4.40 درجة على مقياس ريختر، وعمق 32 كيلو متر. محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية في This is a Twitter Status ترصد هزة أرضية وسط البحر الأحمر.. This is a Twitter Status— طارق اباالخيل (@SGS_spokesman)
بيان صحفي|— طارق اباالخيل (@SGS_spokesman) February 15, 2024
محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية في @SgsOrgSa ترصد هزة أرضية وسط البحر الأحمر.. pic.twitter.com/relOL3YImm
الهزة الأرضية في البحر الأحمروأوضح أن سبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر، والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الإفريقية.
وأكد "أبا الخيل" أن الحدود السعودية لم تتأثر بهذه الهزة الأرضية.