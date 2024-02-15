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لم تؤثر على المملكة.. هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 4.40 درجة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية اليوم الخميس (الساعة ٦:٥٢:٢٩) هزة أرضية وسط البحر الأحمر.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية ، طارق أبا الخيل، أن الهزة بلغت 4.40 درجة على مقياس ريختر، وعمق 32 كيلو متر. محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية في This is a Twitter Status ترصد هزة أرضية وسط البحر الأحمر.. This is a Twitter Status— طارق اباالخيل (@SGS_spokesman)

الهزة الأرضية في البحر الأحمر

وأوضح أن سبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر، والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الإفريقية.
وأكد "أبا الخيل" أن الحدود السعودية لم تتأثر بهذه الهزة الأرضية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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