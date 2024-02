شكرا لقرائتكم خبر عن لم تؤثر على المملكة.. هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 4.40 درجة والان نبدء بالتفاصيل

محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية في @SgsOrgSa ترصد هزة أرضية وسط البحر الأحمر.. pic.twitter.com/relOL3YImm — طارق اباالخيل (@SGS_spokesman) February 15, 2024

الهزة الأرضية في البحر الأحمر

الدمام - شريف احمد - رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية اليوم الخميس (الساعة ٦:٥٢:٢٩) هزة أرضية وسط البحر الأحمر.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، طارق أبا الخيل، أن الهزة بلغت 4.40 درجة على مقياس ريختر، وعمق 32 كيلو متر. محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية في This is a Twitter Status ترصد هزة أرضية وسط البحر الأحمر.. This is a Twitter Status— طارق اباالخيل (@SGS_spokesman)وأوضح أن سبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر، والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الإفريقية.وأكد "أبا الخيل" أن الحدود السعودية لم تتأثر بهذه الهزة الأرضية.