انت الان تتابع استمرار هطول أمطار مُتفرّقة على أجزاء من الشرقية وانتهاء تأثير الحالة المطرية الساعات القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تُشير أحدث صور الأقمار الاصطناعية إلى استمرار تدفُّق كميات من السُّحب على ارتفاعات مُختلفة من الغرب لأجزاء من مُحافظتَي الخفجي والجبيل، وتترافق بهطول أمطار مُتفرّقة في أغلبها.

ومن المُتوقّع بمشيئة الله تدريجيًّا خلال الساعات القادمة، انتهاء الحالة المطرية التي أثّرت على المملكة خلال الأيام الماضية، ليستقرّ الطقس في غالبية المناطق.

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