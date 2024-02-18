شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز لـ "اليوم " : هندسة الطيران والهندسة النووية متاحة للبنات ابتداءً من الفصل الدراسي القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجولت عدسة " اليوم" في معرض اليوم الهندسي لرصد المشاريع الطلابية النوعية، والتي أبرزت نوعية ومهارة الطلبة المشاركين والذين أبدعوا في تصنيع سيارة كهربائية بالإضافة إلى درونز ومنتجات هندسية أخرى.

فروع هندسية للبنات

وقال وكيل كلية الهندسة للشؤون التعليمية د. مجدي النويمي، إن أحد طموحات اليوم الهندسي هو ربط طلاب القطاع الهندسي بمختلف مجالاته مع سوق العمل وتحقيق النماء في القطاع الهندسي والصناعي ودعمه بكوادر ذات مهارات عالية.وبين النويمي أن أحد الجوانب الرئيسية في كلية الهندسة هو فهم المتغيرات من حولها وذلك لتوسع مجالات الهندسة وتطورها المستمر ومثال على ذلك تطور قطاع التعدين في المملكة الذي أدى إلى زيادة التركيز على الجوانب في هندسة التعدين وغيرها.وأوضح أن هناك تطور مستمر للمناهج لاستيعاب تلك المتغيرات، والمملكة مع تقدمها وتطورها أظهرت العديد من المشاريع المتقدمة على مستوى العالم، والتي تتطلب مهندسين مهرة وتقنيات جديدة وتجعلنا في حراك مستمر لمواكبة التطلعات و الاحتياجات ورفع مهارات الطلاب وتجهيزهم لتلك المرحلة.قال النويمي، إن أحد أهم التطورات في المجال الهندسي هو إدخال شطر الطالبات وآخرها فتح برنامجين هندسة الطيران والهندسة النووية للطالبات ابتداءً من الفصل الدراسي القادم ، مشيراً إلى أن هناك 8 أقسام علمية بمختلف المجالات وهناك 14 برنامجًا لمرحلة البكالوريوس .وكشف النويمي أن هناك مابين 300 إلى 500 طالب سنوياً يلتحقون بالاقسام الهندسية، كما أن عدد الطلاب والطالبات يتجاوز الـ 3000 بمعدل تخريج مايقارب الـ 300 طالب وطالبة سنوياً ، كما أن هناك أكثر من 10 نواد طلابية تحتضن مختلف الجوانب الهندسية والأنشطة اللاصفية و الاجتماعية وتعمل على رفع المعرفة والمهارات لدى الطلبة من مشاريع وتطبيقات وتعطيهم القدرة على مشاركة الأفكار وتطويرها نحو الإبداع والمشاركة في تلك المشاريع بالمسابقات المحلية والعالمية .