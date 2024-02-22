السعودية | رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يُهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رفع معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” الدكتور منير بن محمود الدسوقي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال معاليه: “إن ذكرى هذا اليوم والاحتفاء به في كل عام هو مصدر اعتزاز وفخر بقادتنا وتضحياتهم؛ لنستذكر فيه أيام المجد العظيمة، ومُنجزات الأئمة والملوك وأبناء الوطن الذين توحدوا لإرساء دعائم الأمن والنماء في هذه الدولة المُباركة؛ وتعزيز تاريخها العريق وعُمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ أكثر من ثلاثة قرون”.

وأضاف: “تأتي ذكرى يوم التأسيس لهذا العام وقد شهدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تحولات كبيرة بعد صدور الموافقة الكريمة على تنظيمها الجديد؛ الذي يُعدُّ الأول من نوعه في تاريخ هذا الصرح العلمي الكبير، والتطور في قطاع البحث والتطوير والابتكار؛ لتصل بلادنا إلى أوج نهضتها التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -أيدهما الله- عهد الإصلاح والبناء والمُشروعات العملاقة والتحولات الكُبرى نحو المُستقبل المُشرق؛ وبناء اقتصاد قائم على الابتكار ينطلق من التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة”.

واختتم الدكتور الدسوقي تصريحه داعيًا المولى عزَّ وجلَّ، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها وازدهارها ، وأن تعود هذه المناسبة الغالية على الوطن وحكومته الرشيدة وشعبه الوفي المخلص بمزيدٍ من التقدم والازدهار والرخاء.