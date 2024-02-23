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العقال المقصب يزين برج الفيصلية بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - تزين برج الفيصلية بالرياض، بالعقال المقصب أحد الأزياء التراثية الأكثر شيوعًا وأناقة بالسعودية، وذلك احتفالًا بيوم التأسيس.

وأظهر مقطع فيديو متداول، برج الفيصلية وهو يعلوه أضواء ترسم شكل العقال المقصب في مشهد بديع مميز، احتفالًا بيوم التأسيس.

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فخر وعز

وتفاعل رواد منصة “إكس” مع الفيديو، فقال بدر الأنصاري: “الله يزيدكم عز ورفعة”.

وأضاف السوبر الذهبي: “فخامة اللون وفخامة المنظر”، وتابع محمد كاظم: “مبارك عليكم يوم التأسيس وكل عام وأنتم بخير”.

ولفت عبدالسلام: “برج الفيصلية في يوم التأسيس، من عز إلى عز ومن فخر إلى فخر”.

يوم التأسيس

وتحتفل بيوم التأسيس لإعادة تجديد القيم التاريخية العليا بشأن واحد من أهم أيامها الذي تتجدد فيه الدلالة على ما يحمله من رمزية وطنية للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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