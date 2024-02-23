شكرا لقرائتكم العقال المقصب يزين برج الفيصلية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تزين برج الفيصلية بالرياض، بالعقال المقصب أحد الأزياء التراثية الأكثر شيوعًا وأناقة بالسعودية، وذلك احتفالًا بيوم التأسيس.

وأظهر مقطع فيديو متداول، برج الفيصلية وهو يعلوه أضواء ترسم شكل العقال المقصب في مشهد بديع مميز، احتفالًا بيوم التأسيس.

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فخر وعز

وتفاعل رواد منصة “إكس” مع الفيديو، فقال بدر الأنصاري: “الله يزيدكم عز ورفعة”.

وأضاف السوبر الذهبي: “فخامة اللون وفخامة المنظر”، وتابع محمد كاظم: “مبارك عليكم يوم التأسيس وكل عام وأنتم بخير”.

ولفت عبدالسلام: “برج الفيصلية في يوم التأسيس، من عز إلى عز ومن فخر إلى فخر”.

يوم التأسيس

وتحتفل السعودية بيوم التأسيس لإعادة تجديد القيم التاريخية العليا بشأن واحد من أهم أيامها الذي تتجدد فيه الدلالة على ما يحمله من رمزية وطنية للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة.