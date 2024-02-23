شكرا لقرائتكم إمارة مكة تحتفي بيوم التأسيس بالعرضة والموروث الشعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وبتشريف من نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أقامت إمارة المنطقة مساء الخميس 22 فبراير، حفلًا بمناسبة يوم التأسيس، حضره عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي والمواطنين.

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الاحتفاء بيوم التأسيس

وشارك الأمير سعود بن مشعل في العرضة السعودية، كما تخلل الحفل مشاركة فِرق أدت عددًا من الألوان الشعبية.

وتضمن الحفل قصيدة شعرية ألقاها الشاعر ذيب المطرفي ومشاركات عدد من الجهات منها جامعات (الملك عبدالعزيز، أم القرى وجدة)، وجمعية مراكز الأحياء، قدمت عروضًا عن الموروث الشعبي ومجموعة من الأنشطة الثقافية.