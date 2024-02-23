شكرا لقرائتكم السفارة لدى ميانمار توضح موعد عملها بعد إجازة يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت سفارة السعودية في ميانمار، اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا للمواطنين.

وقالت سفارة السعودية على حسابها بمنصة “إكس”، إن اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024م هو يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، وهو إجازة رسمية للسفارة.

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موعد استئناف العمل

وأوضحت أن السفارة في يانجون ستستأنف عملها يوم الاثنين المقبل، داعية المواطنين إلى الاتصال برقم السفارة في الحالات الطارئة.