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السفارة لدى ميانمار توضح موعد عملها بعد إجازة يوم التأسيس

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الرياض - محمد الوسيري - أصدرت سفارة في ميانمار، اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا للمواطنين.

وقالت سفارة السعودية على حسابها بمنصة “إكس”، إن اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024م هو يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، وهو إجازة رسمية للسفارة.

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موعد استئناف العمل

وأوضحت أن السفارة في يانجون ستستأنف عملها يوم الاثنين المقبل، داعية المواطنين إلى الاتصال برقم السفارة في الحالات الطارئة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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