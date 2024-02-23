اخبار السعوديه

سماء حائل تتزين ببالونات التأسيس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم سماء حائل تتزين ببالونات التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت منطقة حائل، احتفالًا خاصًّا بيوم التأسيس، وذلك بإطلاق مئات البالونات في سمائها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، سماء منطقة حائل وهي تتزين ببالونات التأسيس الملونة بالأبيض والبني.

قد يهمّك أيضاً

مؤشرات إيجابية لنشاط الصفقات السعودية برعاية صندوق الاستثمارات العامة
جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع محمد صلاح

يأتي ذلك وسط احتفالات بيوم التأسيس المعززة لروح التلاحم والترابط المجتمعي.

يوم التأسيس

وتحتفل السعودية بيوم التأسيس لإعادة تجديد القيم التاريخية العليا بشأن واحد من أهم أيامها الذي تتجدد فيه الدلالة على ما يحمله من رمزية وطنية للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا