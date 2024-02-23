شكرا لقرائتكم سماء حائل تتزين ببالونات التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت منطقة حائل، احتفالًا خاصًّا بيوم التأسيس، وذلك بإطلاق مئات البالونات في سمائها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، سماء منطقة حائل وهي تتزين ببالونات التأسيس الملونة بالأبيض والبني.

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يأتي ذلك وسط احتفالات السعودية بيوم التأسيس المعززة لروح التلاحم والترابط المجتمعي.

يوم التأسيس

وتحتفل السعودية بيوم التأسيس لإعادة تجديد القيم التاريخية العليا بشأن واحد من أهم أيامها الذي تتجدد فيه الدلالة على ما يحمله من رمزية وطنية للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة.