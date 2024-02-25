شكرا لقرائتكم خبر عن توطين التصنيع والابتكار.. تفاصيل لقاءات وفد الطيران المدني في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الطيران في السعودية

الدمام - شريف احمد - زار وفد رفيع من منظومة قطاع الطيران المدني برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج أمس، مقر شركة "كوماك" الرئيس لتصنيع الطائرات وخط تجميع طائرات C919 و ARJ21 بمدينة شنغهاي، والمنطقة الاقتصادية بمطار تشونغشو في جمهورية الصين الشعبية.وتجوّل الوفد، داخل المصانع والمرافق التابعة للشركة، واطلعوا على مراحل تصنيع الطائرات، وخطط الشركة المستقبلية مرافق الاختبار والتجميع وعرض عملية التصنيع والجودة المشددة التي تتبعها الشركة، وأحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الطيران.واستمع الوفد لشرح عن مهام شركة كوماك وتفاصيل عملية تصميم وتطوير طائراتها المختلفة التي تنتجها الشركة، إلى جانب عرض تقديمي استعرض فيه تاريخ الشركة من عام 2008، وتطور منتجاتها، والبحوث التخصصية المستمرة عن حلول أكثر كفاءة استدامة، ومهامها ومسؤوليتها في تصميم وتطوير وإنتاج الطائرات التجارية.كما زار الوفد المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو، مستمعين إلى شرح عن آلية عمل الشركات والمؤسسات المختصة وآلية تطوير قدرات التصنيع المحلية وتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية لتحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية على المستوى العالمي، والإسهام في تحسين جودة المنتجات وتطوير التكنولوجيا المتقدمة.وضمن جدول أعمال الزيارة، عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين وعدد من الخبراء في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران، اجتماعاً مع نائب حاكم مقاطعة خنان صن جوشان، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة وتوطين الطيران والفضاء واستكشاف فرص التعاون المشترك في تحسين قدرات التصنيع والابتكار والشحن الجوي، وجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية في قطاع الطيران.