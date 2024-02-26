اخبار السعوديه

السعودية | 3.6 مليار ريال أرباح “سابك للمغذيات الزراعية” في 2023 بانخفاض 64 %

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 3.6 مليار ريال أرباح “سابك للمغذيات الزراعية” في 2023 بانخفاض 64 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية  تحقيق أرباح بـ3.6 مليار ريال خلال 2023 مقابل أرباح 10 مليارات ريال عن العام المالي من 2022 بانخفاض 64 %.

تعود أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 42 %.وانخفاض الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك بنسبة 59 % وفقا لـ “الاقتصادية”.

بند العام الحالي العام الماضي التغير %
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
المبيعات/الإيرادات 11,033 18,981 -41.87
إجمالي الربح (الخسارة) 4,598 11,187 -58.9
الربح (الخسارة) التشغيلي 3,664 10,338 -64.56
صافي الربح (الخسارة) 3,659 10,037 -63.54
إجمالي الدخل الشامل 3,579 10,049 -64.38
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 17,742 19,894 -10.82
ربحية (خسارة) السهم 7.69 21.08
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا