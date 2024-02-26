السعودية | 3.6 مليار ريال أرباح “سابك للمغذيات الزراعية” في 2023 بانخفاض 64 %

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية تحقيق أرباح بـ3.6 مليار ريال خلال 2023 مقابل أرباح 10 مليارات ريال عن العام المالي من 2022 بانخفاض 64 %.

تعود أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 42 %.وانخفاض الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك بنسبة 59 % وفقا لـ “الاقتصادية”.