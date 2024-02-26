السعودية | 3.6 مليار ريال أرباح “سابك للمغذيات الزراعية” في 2023 بانخفاض 64 %

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 3.6 مليار ريال أرباح “سابك للمغذيات الزراعية” في 2023 بانخفاض 64 % والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية تحقيق أرباح بـ3.6 مليار ريال خلال 2023 مقابل أرباح 10 مليارات ريال عن العام المالي من 2022 بانخفاض 64 %.
تعود أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 42 %.وانخفاض الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك بنسبة 59 % وفقا لـ “الاقتصادية”.
|بند
|العام الحالي
|العام الماضي
|التغير %
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|المبيعات/الإيرادات
|11,033
|18,981
|-41.87
|إجمالي الربح (الخسارة)
|4,598
|11,187
|-58.9
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|3,664
|10,338
|-64.56
|صافي الربح (الخسارة)
|3,659
|10,037
|-63.54
|إجمالي الدخل الشامل
|3,579
|10,049
|-64.38
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|17,742
|19,894
|-10.82
|ربحية (خسارة) السهم
|7.69
|21.08