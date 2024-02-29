السعودية | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي المدير التنفيذي لمنظمة بناء الموارد عبر المجتمعات “براك” في بنغلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المدير التنفيذي لمنظمة بناء الموارد عبر المجتمعات “براك” في بنغلاديش عاصف صالح، وذلك على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية المنعقد في مدينة الرياض تحت شعار (الاستعداد للمستقبل).

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالمشاريع الإغاثية والإنسانية وسبل دعم اللاجئين في بنغلاديش، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر.

وأشاد عاصف صالح بالأداء المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني في أنحاء العالم، وبالأخص مساعداته المقدمة للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف في بنغلاديش.