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وصلة رقص مثيرة لطالبة مصرية هشتكة هزت الشباب فى الفصل يحدث ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة مصرية محجبة ترتدي الزي المدرسي في مدرسة ثانوية أثناء تواجدها في الفصل.

وتعليقا على الكليب ، قال مسؤول تربوي ، إن الفيديو المتداول ، والذي يتضمن طالبة في مدرسة ترقص بطريقة احترافية داخل الفصل ، تم تصويره قبل خمس سنوات ، وتأكد ذلك بعد البحث إلكترونيا عن الفيديو ، من خلال إدارة التطوير التكنولوجي بالوزارة ، بحسب ما أوردته صحيفة الأهرام. “.

وأضاف المسؤول أن الوزارة لم تحدد المدرسة التي صور فيها هذا المقطع ، ولم يتقرر ما إذا كان الفيديو قد تم تصويره في مدرسة خاصة أم عامة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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