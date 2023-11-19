وصلة رقص مثيرة لطالبة مصرية هشتكة هزت الشباب فى الفصل يحدث ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة مصرية محجبة ترتدي الزي المدرسي في مدرسة ثانوية أثناء تواجدها في الفصل.

وتعليقا على الكليب ، قال مسؤول تربوي ، إن الفيديو المتداول ، والذي يتضمن طالبة في مدرسة ترقص بطريقة احترافية داخل الفصل ، تم تصويره قبل خمس سنوات ، وتأكد ذلك بعد البحث إلكترونيا عن الفيديو ، من خلال إدارة التطوير التكنولوجي بالوزارة ، بحسب ما أوردته صحيفة الأهرام. “.

وأضاف المسؤول أن الوزارة لم تحدد المدرسة التي صور فيها هذا المقطع ، ولم يتقرر ما إذا كان الفيديو قد تم تصويره في مدرسة خاصة أم عامة.