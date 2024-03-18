شكرا لمتابعة خبر عن المشاركون في مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية يشكرون خادم الحرمين على رعايته للمؤتمر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه المشاركون في مؤتمر “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية” الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته للمؤتمر.

وقال أمين الهيئة العامة للحقوقيين المكلف عبداللطيف يوسف “سعدنا البارحة بحضور المؤتمر العالمي بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية بحضور أصحاب السماحة والفضيلة من داخل وخارج المملكة، والذي يهدف إلى مد الجسور بين المذاهب الإسلامية وبيان سماحته واحتضانه للطرف الآخر”.

وأضاف مفتي الديار المصرية شوقي عدنان “كل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان خادم الحرمين وولي عهده، على هذا المؤتمر الذي جاء في وقت فيه تحديات كثيرة، تحتاج إلى بذل العديد من الجهود من قبل علماء العالم الإسلامي، فهو يبحث عن الوحدة ولم الشمل، كما أنه استهدف محاور هامة تتناول القيم”.