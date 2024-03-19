شكرا لقرائتكم خبر إزالة 4 تعديات على مساجد وجوامع شمال مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت الجولات للتأكد من الجاهزية المثلى بقسمي الرجال والنساء، وتزويدها بما تحتاجه.
إلى جانب أعمال الصيانة الوقائية التي تشمل جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية ووحدات التكييف، إضافة إلى تفقد المرافق من دورات مياه، ومبردات المياه، وغيرها، تسهيلا على ضيوف بيت الله من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، خلال الشهر الفضيل.
وأوضحت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، ممثلة في مكتب إشراف شمال مكة المكرمة، أن عدد البلاغات المقدمة للوزارة 65 بلاغا، نفذت الوزارة خلالها 498 جولة، وتم اكتشاف 4 تعدِيات على مساجد وجوامع المنطقة، وأزيل التعدي عنها.
كما أنجز مكتب الإشراف 130 معاملة، وأرشف 40 عن طريق نظام الأرشفة الالكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 4 تعديات على مساجد وجوامع شمال مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.