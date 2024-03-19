شكرا لقرائتكم خبر إزالة 4 تعديات على مساجد وجوامع شمال مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما تضمنت 4 تعديات، نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة المساجد 498 جولة رقابية على مساجد وجوامع شمال مكة المكرمة.

وجاءت الجولات للتأكد من الجاهزية المثلى بقسمي الرجال والنساء، وتزويدها بما تحتاجه.

إلى جانب أعمال الصيانة الوقائية التي تشمل جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية ووحدات التكييف، إضافة إلى تفقد المرافق من دورات مياه، ومبردات المياه، وغيرها، تسهيلا على ضيوف بيت الله من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، ممثلة في مكتب إشراف شمال مكة المكرمة، أن عدد البلاغات المقدمة للوزارة 65 بلاغا، نفذت الوزارة خلالها 498 جولة، وتم اكتشاف 4 تعدِيات على مساجد وجوامع المنطقة، وأزيل التعدي عنها.

كما أنجز مكتب الإشراف 130 معاملة، وأرشف 40 عن طريق نظام الأرشفة الالكتروني.