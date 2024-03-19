الحوادث المرورية الأعلى طلبا للفرق الإسعافية بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خلال الربع الأول من موسم العمرة، 3762 بلاغا تجاوبت معها الفرق الإسعافية، بينما نقل 1746 مريضا بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم، إلى المنشآت الطبية المختلفة. وأوضح مدير الفرع الدكتور أحمد الزهراني، أن الحالات المرضية والحوادث المرورية هي الأعلى طلبا للفرق الإسعافية، التي تعاملت معها بكفاءة عالية خلال كوادر بشرية متخصصة، وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

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