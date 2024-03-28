شكرا لقرائتكم خبر استراتيجية لتحسين تجربة المرضى بمستشفيات وزارة الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المريض، أطلقت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، استراتيجيتها لتميز الخدمة، بهدف تحسين تجربة المرضى وذويهم بالمستشفيات والمراكز التابعة لها.

ومكنت الخدمات الصحية، المرضى وذويهم من المشاركة في التحسين، عبر قياس تجربتهم بعد الحصول على الخدمات المختلفة بمنشآت الوزارة الصحية، خلال استبانات مصممة لكل رحلة على حدة، وعبر طرف ثالث مستقل لضمان الحيادية في النتائج.

وأجرت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع 670 ألف استبانة مكتملة عبر طرف ثالث مستقل، مثلته الشركة الرائدة عالميا في مجال قياس وتحسين تجربة المريض بريس جيني، فيما دربت 38 ألف موظف وموظفة على الأطر السلوكية للتميز في الخدمة.

ونتج عن تنفيذ استراتيجية تميُّز الخدمة، تحسُّن في تجربة المرضى المنومين بنسبة 0.7%، ومرضى العيادات الخارجية بنسبة 8%، ومرضى الطوارئ بنسبة 11%، ومرضى الرعاية الأولية بنسبة 10%، فيما تُعد هذه النتائج ضمن الـ10% الأعلى مقارنة بالمستشفيات المماثلة.

وفي هذا السياق، شاركت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع في المؤتمر العالمي لتجربة المريض بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث عرض الفريق المشارك تجربة الخدمات الصحية في تصميم وتنفيذ استراتيجية تميُّز الخدمة في المرحلتين الثانية والثالثة، التي أدت إلى تحسين تجربة المرضى، والوصول إلى الأهداف العالمية في هذا المجال.