تراند اليوم : "تم قيد مخالفة " .. رسالة نصية من الصحة تصدم المواطنين وتثير الجدل على مواقع التواصل

صحيفة الخليج 365: أرسلت وزارة الصحة، رسالة "تم قيد مخالفة" للمواطنين عبر هواتفهم، مما أثارت الجدل بينهم.

ومن جانبه، علق خبير التسويق الدكتور عبيد العبدلي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، على الرسالة قائلا: اليوم وصلتني ووصلت غيري رسالة من وزارة الصحة، فيها نوع من التخويف ولكن في التسويق نسميه Fear advertising

وتابع أن "جاذبية الخوف في الإعلان استراتيجية تستخدم لتقديم رسالة مقنعة للجمهور، تؤكد على تهديد خطير أو ضرر قد يلحق بهم إذا لم يفعلوا ما يطلب منهم في الإعلان".

وفي السياق ذاته، أوضح الناشط منصور بن سعد على حسابه في منصة "إكس" ونشر محتوى الرسالة: تم قيد مخالفة: تجاوز السعرات الحرارية التي يجب تناولها وفقًا لاحتياجك خلال اليوم.. يمديــك تعرف تفاصيل المخالفة عن طريق حاسبة السعرات الحرارية.

وأكمل: من أعد صياغة الرسالة من حساب وزارة الصحة الله يسامحه، فعلاً عشت قلق لحين قراءتها.