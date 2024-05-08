تراند اليوم : "شنقت مرتي".. شاهد: فيديو صادم للاجئ سوري في تركيا يعترف بقتل زوجته وأطفاله خنقاً ثم ينتحر

صحيفة الخليج 365: اعترف لاجئ سوري في تركيا بقتل زوجته وأطفاله خنقاً، قبل أن ينتحر بشنق نفسه بعدهم، لتنكشف تفاصيل جريمة غامضة هزت بلدة كلس التي تقع على الحدود بين سوريا وتركيا.

وظهر الأب في الفيديو يعترف بقتل زوجته قائلاً:" شنقت مرتي، الشنق أفضل".

وأضاف:" بعد ذلك جلبت مقص لأقتل ابني علي، لكن قلبي أوجعني فقمت بشنقه"، ثم قام بخنق الأطفال الآخرين.

وأشار اللاجئ السوري في مقطع الفيديو، إلى أن زوجته كانت وفية وكانت تحبه ويحبها، ولذلك أقدم على الانتحار بعدما قام بقتلهم جميعاً.

وقال "الموت أفضل من أن أمدّ يدي للحرام".