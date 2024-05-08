تراند اليوم : اليوم 8 مايو ..العالم يحتفل باليوم العالمي للحمار

صحيفة الخليج 365: تصدر هاشتاق عبر منصة إكس للاحتفال باليوم العالمي للحمير بعنوان "#WorldDonkeyDay" " تزامنا مع الاحتفالات التي توافق 8 مايو من كل عام.

الاحتفال بالحمير

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور للحمير خلال الاحتفالات.

بداية الاحتفال

وكان الاحتفال الأول باليوم العالمي لـ الحمير عام 2018 الماضي، وذلك عندما أطلق عالم متخصص في الحيوانات، يسمى «أرك رازق» فكرة الاحتفال باليوم العالمي للحمير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال إنشاء مجموعة مناقشة حول هذا الحيوان.

التعبير عن الاحترام

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للحمير إلى التعبير عن الاحترام لهذه الحيوانات الدؤوبة التي خدمت البشر على مر التاريخ، حيث تحمل الكثير من الأعباء على ظهورها في الجبال، وتعتبر أحد وسائل النقل، وعلى الرغم من أهميتها، الحمير لا تتلقى الاحترام الكافي الذي تستحقه، ومن هنا جاء قرار العالم بتخصيص 8 مايو من كل عام للاحتفال بهم.