الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم، حيث توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار الرعدية إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتُرافق الأمطار الرعدية زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

ويُحذر المركز الوطني للأرصاد من احتمال جريان السيول على أجزاء من المناطق المذكورة.

ولا يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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