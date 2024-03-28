رسالة نصية من الصحة تصدم المواطنين وتثير الجدل على مواقع التواصل

أرسلت وزارة الصحة رسالة نصية للمواطنين عبر هواتفهم المحمولة، تُفيد بوجود مخالفة تتعلق بتجاوز السعرات الحرارية المسموح بها.

وأثارت هذه الرسالة جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصةً بسبب صياغتها التي اعتبرها البعض مُخيفة.

وعلق خبير التسويق الدكتور عبيد العبدلي على الرسالة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

واعتبر العبدلي أن الرسالة تعتمد على استراتيجية “الإعلان بالخوف” لجذب انتباه المواطنين، حيث تُؤكد على خطر الإفراط في تناول السعرات الحرارية.

ووفقًا لما نشره الناشط منصور بن سعد على حسابه في منصة “إكس”، فإن الرسالة تُفيد بـ:

“تم قيد مخالفة: تجاوز السعرات الحرارية التي يجب تناولها وفقًا لاحتياجك خلال اليوم.”

“يمديــك تعرف تفاصيل المخالفة عن طريق حاسبة السعرات الحرارية.”

وانتقد بعض المواطنين صياغة الرسالة، معتبرين أنها مُخيفة وتُسبب القلق. طالبوا وزارة الصحة بإعادة صياغة الرسالة بأسلوب أكثر وضوحًا وإيجابية.