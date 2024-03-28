معدل البطالة بين السعوديين يتراجع.. والكشف عن نسبته بين الذكور والإناث

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن انخفاض معدل البطالة في المملكة العربية السعودية إلى 4.4% في الربع الرابع من عام 2023م.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، فقد انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7% في الربع الأخير من 2023م، بينما سجل معدل البطالة بين إجمالي السكان 4.4% خلال نفس الفترة، وهو أدنى مستوى لبطالة السعوديين بالتزامن مع ذروة توظيف السعوديات بالقطاع الخاص.

ووفقًا لنشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2023م التي أصدرتها الهيئة، فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) بنسبة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م، حيث كان 5.1%، كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7% مقارنة بـ 8.6% في الربع الثالث، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديات إلى 13.7% مقارنة بـ 16.3% في الربع السابق، واستقر معدل البطالة بين السعوديين الذكور عند 4.6%.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 60.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م، كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديين إلى 51.3%، بينما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديات إلى 35.5%، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديين الذكور إلى 66.6%.

وتعتمد نشرة سوق العمل على مسح أسري تُجريه الهيئة لجمع المعلومات من عينة ممثلة لسكان المملكة، ويهدف المسح إلى توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير عدد السكان (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.