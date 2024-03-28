السعودية | وزير الثقافة يحضر توقيع هيئة الأفلام مذكرة تفاهم مع مجموعة فيلم بونا الصينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، وقعت هيئة الأفلام مذكرة تفاهم مع مجموعة فيلم بونا الصينية، لتعزيز فرص التعاون في مجالات صناعة الأفلام مثل التوزيع والعرض وتنمية المواهب .

ومثل التوقيع عن هيئة الأفلام، الرئيس التنفيذي، عبدالله آل عياف، وعن مجموعة فيلم بونا الرئيس المالي، نيكولاس تشي، وبحضور المدير التنفيذي للمجموعة جيانغ ديفو .

وتضمنت مذكرة التفاهم تعزيز فرص التعاون في عدة مجالات، تشمل الاستثمار في قطاع الأفلام والتفاوض حول تأسيس صندوق مشترك لإنتاج الأفلام، إضافة إلى التعاون في توزيع الأفلام في كلا البلدين وتطوير فرص عرض الأفلام السعودية في الصين وأفلام “بونا” في المملكة، كما تناولت المذكرة بحث التعاون بين الطرفين في مجال التدريب والتطوير للمهارات والمعرفة في مجال الأفلام، عبر تدريب المواهب السعودية في أفلام بونا أو المؤسسات الأكاديمية الصينية ذات العلاقة بقطاع الأفلام .

يذكر أن هيئة الأفلام ومنذ تأسيسها تهدف إلى تطوير القطاع السينمائي وبيئة الإنتاج المحلية، وتسويق الأفلام السعودية، وتشجيع التمويل والاستثمار، وتحفيز إنتاج وتطوير المحتوى السينمائي، إضافةً إلى العمل على تطوير المواهب، والإجراءات التنظيمية، وتمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمجال الأفلام، ويأتي توقيع المذكرة امتداداً لجهود الهيئة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتوطيد العلاقة مع الصناعة السينمائية الصينية، وذلك من منطلق حرصها على تعزيز التبادل الثقافي كركيزة أساسية في ظل رؤية السعودية 2030 .

وتعد مجموعة فيلم بونا التي تأسست في عام 1999م، واحدة من أبرز شركات توزيع وإنتاج الأفلام في جمهورية الصين الشعبية، وتعمل المجموعة في عدة مجالات رئيسية داخل صناعة السينما، بما في ذلك إنتاج الأفلام، التوزيع، العرض في دور السينما، والحقوق الإعلامية، وأنتجت ووزعت عدداً من الأفلام الناجحة التي حققت إيرادات كبيرة في شباك التذاكر الصيني والعالمي، كما أنها تلعب دوراً مهماً في تعزيز التبادل الثقافي والفني بين الصين والعالم من خلال مشاركتها في المهرجانات السينمائية الدولية وتعاونها مع شركاء دوليين .