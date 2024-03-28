شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الإثنين.. توقعات بحالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تبدأ من يوم غد الجمعة حتى يوم الإثنين المقبل.
وبحسب التوقعات تشمل الحالة المطرية الرياض العاصمة، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والمجمعة، وثادق، ومرات، والغاط ، والزلفي، وشقراء، ورماح، وحريملاء، والدرعية، وضرماء، والمزاحمية، والخرج، ووادي الدواسر، والأفلاج، والسليل، وحوطة بني تميم، والحريق. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبحسب التوقعات تشمل الحالة المطرية الرياض العاصمة، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والمجمعة، وثادق، ومرات، والغاط ، والزلفي، وشقراء، ورماح، وحريملاء، والدرعية، وضرماء، والمزاحمية، والخرج، ووادي الدواسر، والأفلاج، والسليل، وحوطة بني تميم، والحريق. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
حتى الـ 10 مساءً .. "#الأرصاد": هطول #أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة #جازان— صحيفة اليوم (@alyaum) March 28, 2024
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