شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الإثنين.. توقعات بحالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على الرياض

أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تبدأ من يوم غد الجمعة حتى يوم الإثنين المقبل.وبحسب التوقعات تشمل الحالة المطرية الرياض العاصمة، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والمجمعة، وثادق، ومرات، والغاط ، والزلفي، وشقراء، ورماح، وحريملاء، والدرعية، وضرماء، والمزاحمية، والخرج، ووادي الدواسر، والأفلاج، والسليل، وحوطة بني تميم، والحريق. ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.