تراند اليوم : شاهد.. كيف تغير الإبل "وبرها" بعد نهاية فصل الربيع وبداية الصيف

صحيفة الخليج 365: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يقوم بإزالة وبر ناقته بعد نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف.

وأظهر الفيديو الشخص وهو يزيل "الوبر" الذي يكسو الجمل ويحميه من الشتاء القارس وكأنه غطاء من الملابس.

وتفاعل مهتمون على مواقع التواصل الاجتماعي وأوضحوا أنه وقت الشتاء يطلع فيه هالطبقة من الفروة.

وقال معلق: ‏هذا عند العرب يسمونه وقت المويلس وهو تجديد شعر نياق وينبت بالتدريج خاصة على منطقة السنام والجانبين من الأعلى.

وأضاف آخر: تعتبر أفضل مخدة تريح الرأس ضد الحساسية قماش صوف 100% لا يسبب التعرق ومعالج ضد البكتيريا وعبث الغبار ويسمح بمرور الهواء.

وختم ثالث: يسمونه بالشمال عندنا طِيار الوبر في نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف.