تراند اليوم : مصر.. تفاصيل التحرش بفتاة بعد اختطافها والاعتداء عليها من سائق أوبر 

صحيفة الخليج 365: كشفت مدربة مصرية تدعى سالي عوض، عن تفاصيل تعرض شقيقتها للاعتداء والتحرش من سائق بشركة أوبر فى مصر.

وقالت سالي :" أختى تم اختطافها من سائق أوبر وركبت معاه الساعة 10 مساء من كمباود فى زايد، وأكدنا أن السائق الذي كانت معه اسمه حسن وفى عربية هونداى ألنترا لونها فضي، وأرسل لي السائق رسالة عبر الابلكينش سألني بأن دفعي سيكون فيزا أو كاش".

وأشارت: بعد أن استقلت أختي مع السائق العربية طلب منها إلغاء الرحلة وأن يأخذ المبلغ المالي فى حسابه الخاص لعدم حصول الشركة على نسبتها"، موضحة:" تحدثت معي شقيقتى وطلبت مني بأن أقوم بذلك نظرا لأنني من قمت بطلب الرحلة من الموبيل الخاص بي ولكنني رفضت ذلك وتحدث معها أن الوضع ليس آمنا".

وزادت: فقدت التواصل مع شقيقتي وفوجئت بإلغاء الرحلة من قبل السائق، حاولت التواصل معها ولكن دون جدوى وتأكدت أنها فى خطر"، مضيفة :"فوجئت بسائقين تواصلوا معي من شركة أوبر يتسائلون عن الموقف وعن شقيقتي وكانت بمثابة علامة استفهام كيف علموا ما حدث لشقيقتي، وبعد اتصالات عديدة فوجئت بشخص يرد علي وأبلغني أن شقيقتي متواجدة في منطقة التجمع الثالث بالصحراء"، وفق "العربية نت".

وواصلت: اتجهت للمكان وفوجئت بأن شقيقتي منهارة وتخبرني أن السائق قام بالإعتداء عليها وهددها بسلاح أبيض" سكين" وحاول اغتصابها ويوجد العديد من الإصابات فى يدها، فاتجهت لقسم الشرطة لتحرير محضر وتم القبض على عدد من السائقين للتعرف على المجرم فى النيابة العامة" .

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على السائق بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف.