تراند اليوم : شاهد.. البابا يغسل ويقبل أقدام "سجينات" في روما بمناسبة خميس العهد

ترجمة حصرية : غسل البابا فرانسيس أقدام 12 امرأة سجينة من كرسيه المتحرك بمناسبة يوم خميس العهد.

وزار البابا البالغ من العمر 87 عامًا، الذي كان كاهنًا في بوينس آيرس، والذي غالبًا ما يناشد التعاطف مع السجناء، سجن ريبيبيا للنساء في الضواحي الشمالية الشرقية لروما، حيث أدى نفس الطقوس في عام 2015.

وغسل البابا، وهو جالس على كرسي متحرك، أقدام كل من السجناء، وبعضهم يبكي، قبل أن يجففهم بالمنشفة ويقبلهم.

وقال البابا في عظة مرتجلة خلال قداس أقيم في باحة السجن الذي يضم نحو 370 امرأة: "لدينا جميعًا إخفاقات صغيرة، وإخفاقات كبيرة".