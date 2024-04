شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المدينة ينظم مبادرة "القراءة المتجولة" والان نبدء بالتفاصيل

نفذ تعليم منطقة المدينة المنورة ممثلاً بفريق بواسل المدينة التطوعي من ثانوية الأمير عبدالمحسن وبالتعاون مع أمانة المدينة المنورة، وعدد من الجهات المشاركة، مبادرة "القراءة المتجولة"، وذلك في حديقتي الخالدية والجبل كمرحلة أولى.وتأتي المبادرة التي نظمت في إطار البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية، بهدف بث الوعي الثقافي والاجتماعي، وتحفيز المجتمع على القراءة، واستثمار الأوقات في النافع والمفيد، وتنمية المهارات القرائية، وتوسيع المدارك والمعارف. تعليم المدينة يطلق مبادرة (القراءة المتجولة ) بمشاركة 400 مستفيد.— إدارة تعليم المدينة المنورة (@MOE_MDI)وتضم المبادرة قصصاً للصغار، وكتباً ثقافية وعلمية لفئة الشباب، معززة بالتقنية من خلال إنشاء مكتبة إلكترونية، تضم كتباً متنوعة يستطيع الجمهور تصفحها بكل سهولة ويسر.