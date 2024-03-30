تراند اليوم : "قولوا لأمي متصوتيش".. شاهد: الفيديو الأخير لفتاة مصرية انتحرت بالسم بعد مقتل خطيبها على يد خطيبها السابق!

صحيفة الخليج 365: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو لفتاة تدعى رحاب، كشفت خلاله عن وصيتها، ثم انتحرت بالسم.

في التفاصيل، بحسب ما نشرته وسائل إعلامية مصرية، فقد كانت الفتاة تعاني من صدمة بعد مقتل خطيبها على يد خطيبها السابق.

الأمر لم يتوقف على صدمة مقتل خطيها الجديد، بل بعد حبس خطيبها السابق بتهمة القتل، تورطت في سداد قرض بنكي كانت هي الضامن فيه، وصاحب القرض هو الخطيب المسجون.

وأشارت وسائل الإعلام أن الفتاة أصيبت باكتئاب حاد، حتى وصل بها الأمر إلى أن تتناول حبوب الغلة السامة، وتقول في فيديو متداول:" "باعتبار إني بكرة هموت في حادثة، قولوا لأمي في جنازتي متصوتيش، وقولوا لإخواتي أن أنتم كنتم أعز شيء في حياتي وفي وجودي ومماتي".

وأضافت:"بلغوا صحابي أنهم يقفوا على قبري وميصوتوش، ويطلوا كل شوية على أمي وميعيطوش، متكسروش قلبها كفاية قلبها مكسور في بُعدي، والعلم عند الله".

ونقلت الفتاة إلى المستشفى ولكنها ظلت يومين تصارع الموت حتى توفيت.