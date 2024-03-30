شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من عبور الأودية عند جريانها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة أخد الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار ، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها ، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه .

وشددت على توخي الحيطة والحذر ، والبقاء في أماكن آمنة ومناسبة بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، وإبعاد الأطفال عن مواقع تجمع المياه.

كما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من مجاري السيول، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة .