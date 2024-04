شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. "الشؤون الإسلامية" تكثّف جهودها الدعوية في العشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جهودها الدعوية لتوعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين والزائرين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الحالي، من خلال تكليف الدعاة والمترجمين للعمل في منطقة الحرم المكي، لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة.وتتمثل الخدمات الدعوية التي تقدمها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة في مصليات الفنادق الواقعة بالقرب من المسجد الحرام، في إقامة سلسلة من الدروس اليومية والكلمات الوعظية، تشمل عناوين عدة، منها: إيضاح نسك العمرة وفضائل شهر رمضان والزكاة ومحاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمناسك العمرة.كما جرى بث رسائل توعوية من خلال الشاشات الإلكترونية في مصليات المنطقة المركزية، وبلغات عالمية وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو والهندية والإندونيسية، تحمل عبارات متعددة دعوية وإرشادية وترحيبية وبيان فضائل مكة المكرمة. إضافة إلى تسخير التقنية الحديثة في توعية المعتمرين من خلال المكتبة الإلكترونية التي تضم آلاف الكتب الدينية، وتتيح لضيوف الرحمن تحميل الكتب الإلكترونية باستخدام الأجهزة النقالة.إلى جانب تشغيل خدمة الاتصال المرئي التي تتيح لضيوف الرحمن سؤال الدعاة بما يشكل عليهم من العبادات عبر استخدام جهاز الآيباد وبلغات متعددة.وتهدف هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحثّ على السكينة، وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة.إلى جانب إبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ تحقيقًا لرسالة المملكة السامية.