شكرا لقرائتكم خبر 200 ألف زائر لمهرجان ليالي كفو الرمضانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول، فعاليات مهرجان «ليالي كفو الرمضانية» التي نظمتها جامعة الملك فيصل خلال الفترة من 4 إلى 20 رمضان الحالي، بحضور عدد من الأمراء والوزراء، ومشاركة 100 جهة حكومية ومؤسسة خاصة وقطاع غير ربحي ومنسوبي الجامعة، و1000 متطوع ومتطوعة.

وأكد رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي، أن عدد الحضور تجاوز200 ألف زائر وزائرة، استفادوا من 300 برنامج وورشة عمل توزعت على مجموعة من المناطق التي أسعدت زائريها من كل الفئات العمرية.

ولفت إلى أن الجامعة هدفت من خلال هذا المهرجان الرمضاني إلى تعزيز أواصر الترابط والتلاحم بين منسوبيها خلال الشهر الكريم، وتحفيزهم للمشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية، من خلال هذه الفعاليات التي أتاحت لهم الفرصة لعرض منتجاتهم الابتكارية والإبداعية ومهاراتهم في مختلف المجالات، وتوفير فضاءات للتواصل والتفاعل بين الزوار من كل شرائح المجتمع، وإحياء الموروث الرمضاني التراثي والمسابقات والألعاب الشعبية التفاعلية.

من جانبهم أعرب زوار المهرجان عن سعادتهم وغبطتهم بما شاهدوه من تنوع في الفعاليات التي تم تنظيمها بشكل احترافي يجمع بين المتعة والإبداع والترفيه، ويتناسب مع كل الفئات العمرية.

من مناطق المهرجان: