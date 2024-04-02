تراند اليوم : خبيران عسكريان يكشفان السيناريوهات المتوقعة لرد إيران على قصف قنصليتها بدمشق

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير العسكري السوري، أحمد رحال، والخبير في الشؤون الإيرانية محمود جابر، عن السيناريوهات المتوقعة لرد إيران على قصف قنصليتها بدمشق.

استهداف القنصلية الإيرانية

وأشارا إلى أن استهداف القنصلية الإيرانية "خطوة قد تؤدي لمزيد من الصراع في المنطقة". حسب "سكاي نيوز".

ويضع الخبيران سيناريوهات للردود المحتملة من إيران في هذا السياق، بعضها سيكون باهتا مكررا كما في السابق، وبعضها يحمل تصعيدا وتوسيعا لنطاق المعارك الدائرة منذ اندلاع حرب غزة وذلك على النحو التالي:

السيناريوهات المتوقعة

- تصعيد من جانب حزب الله: قد تدفع إيران حزب الله في لبنان لإطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية أو تنفيذ عمليات داخل إسرائيل.

- تصعيد من جانب المليشيات الموالية لطهران في سوريا: قد تستخدم إيران المليشيات في شنّ هجمات على مواقع عسكرية أميركية في العراق وسوريا، خاصة في منطقة غرب الفرات.

- رد مباشر على إسرائيل: قد تختار طهران أن ترد على تل أبيب مباشرة بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في المنطقة وخارجها، وليس داخل إسرائيل، كما حدث في استهداف مبنى في أربيل بإقليم كردستان في العراق بالصواريخ، يناير الماضي، بدعوى أنه مقر لجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، أو استهداف سفن تابعة لإسرائيل في البحار، وسفارات إسرائيلية في دول رخوة أمنيا.