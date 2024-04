شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل توعوية لتعزيز السلامة الوقائية لزوار المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت المديرية العامة للدفاع المدني، الرسائل التوعوية لتعزيز السلامة الوقائية في المنشآت السكنية ودور الإيواء، للمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، لأمنهم وسلامتهم.وبثت المديرية رسائل توعوية يومية للإسهام في المحافظة على أمن وسلامة المعتمرين وأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع المدني وشاشات الطرق والرسائل النصية واللوحات الإرشادية.