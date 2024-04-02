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رسائل توعوية لتعزيز السلامة الوقائية لزوار المسجد النبوي

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كثفت المديرية العامة للدفاع المدني، الرسائل التوعوية لتعزيز السلامة الوقائية في المنشآت السكنية ودور الإيواء، للمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، لأمنهم وسلامتهم.
وبثت المديرية رسائل توعوية يومية للإسهام في المحافظة على أمن وسلامة المعتمرين وأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع المدني وشاشات الطرق والرسائل النصية واللوحات الإرشادية. This is a Twitter Status يكثف الرسائل التوعوية لتعزيز السلامة الوقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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