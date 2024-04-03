7300 حالة عولجت عبر منصة شفاء

وبلغ عدد الحالات التي تم التكفل بعلاجها، منذ إطلاق منصة «شفاء»، أكثر من 7300 حالة مستفيدة، إضافة إلى تغطية 15 مرضًا نوعيًا مختلفًا عبر المنصة، ويأتي ذلك الجود بأبهى صورة تزامنًا مع شهر رمضان المبارك موسم البذل والإحسان، كما ويعد برهانًا جليًا على استمرار العطاء الخيري الصحي في ظل عصر رؤية المملكة 2030، والتحول الصحي بالمملكة.
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