7300 حالة عولجت عبر منصة شفاء

أعلن برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، عن استمرار العطاء الخيري في منصة «شفاء» التابعة لإحدى مبادراته «صندوق الوقف الصحي»، والتي لاقت أصداءها داخل المجتمع من خلال إشراك المجتمع والجمعيات الصحية الأهلية في تخفيف معاناة المرضى وعلاجهم، ممن ليست لديهم أهلية التكفل بالعلاج داخل المملكة، عبر إيجاد قناة سلسة وموثوقة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم.

وبلغ عدد الحالات التي تم التكفل بعلاجها، منذ إطلاق منصة «شفاء»، أكثر من 7300 حالة مستفيدة، إضافة إلى تغطية 15 مرضًا نوعيًا مختلفًا عبر المنصة، ويأتي ذلك الجود بأبهى صورة تزامنًا مع شهر رمضان المبارك موسم البذل والإحسان، كما ويعد برهانًا جليًا على استمرار العطاء الخيري الصحي في ظل عصر رؤية المملكة 2030، والتحول الصحي بالمملكة.