شكرا لقرائتكم لقطات لامتلاء جنبات المسجد الحرام والطرق المحيطة به ليلة 25 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، مشاهد ولقطات لامتلاء جنبات المسجد الحرام في مكة المكرمة والطرق المحيطة به ليلة 25 من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

امتلاء ساحات المسجد الحرام

وظهر خلال المقطع، حشود المصلين والزائرين والمعتمرين في صحن المطاف وجنبات المسجد الحرام، والطرق المحيطة به يؤدون نسكهم ويرفعون أياديهم بالدعاء في هذه الليالي المباركات من شهر رمضان المبارك.

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وتقدم المملكة كافة الخدمات والدعم ولا تدخر جهدًا في توفير سبل الراحة لقاصدي الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة وطمأنينة.

وكانت رئاسة شؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قد أكملت جاهزية منظومتها الدينية؛ لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك من المعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي الحرمين الشريفين.