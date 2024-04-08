تراند اليوم : بالفيديو: المسند يكشف ظروف رؤية هلال شوال.. وفي هذه الحالة رمضان سيكمل الـ 30 يوماً

صحيفة الخليج 365: قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن الشهر إذا كان 30 يوماً بحساب أم القرى الفلكي فهذه حقيقة فلكية قطعية.

وأضاف المسند خلال بودكاست الجادة:"أما إذا كان الشهر حسب تقومي أم القرى 29 يوماً، فهنا تكون الرؤية هي المعتمدة".

وحول ظروف رؤية هلال شوال لهذا العام 1445هـ، وكسوف الشمس، قال المسند عبر تغريدة على حسابه في تويتر :"يحدث كسوف للشمس يوم غداً الاثنين 29 رمضان 1445، الموافق 8 أبريل، يشاهد فقط في أمريكا الشمالية والوسطى وأجزاء من المحيطين الأطلسي والهادئ."

وأضاف :" وسيغرب القمر يومها قبل الشمس في العالمين العربي والإسلامي، وعليه لن يكون هناك هلال يرى يوم 29 رمضان، حيث لم يجتمع القمر بالشمس، ولم يولد الهلال بعد."

وتابع: "وهذه المرة سيكون الاقتران مشاهداً بل ومصوراً في أقصى غربي أوروبا، وفي أمريكا الشمالية والوسطى عبر حدث الكسوف الشمسي، وسيحصل الاقتران عند الساعة 09:23 من مساء يوم الاثنين وفقاً لتوقيت السعودية."

واختتم: "وبناء عليه: رمضان سيكمل 30 يوماً، والعيد يوم الأربعاء 10 أبريل."